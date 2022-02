Centro commerciale naturale del centro storico, eletto il nuovo consiglio: tutti i membri

Questa mattina, martedì 22 febbraio, è stato eletto il nuovo consiglio direttivo dell’associazione Centro commerciale naturale del centro storico di Grosseto: confermati i consiglieri uscenti Enrico Collura (Shock), Vincenzo De Sapio (Rinascimento), Andrea Mazzanti (Farm Holidays – Agenzia di viaggi), Francesco Paoloni (Ragazzi Italiani), Eleonora Bertoni (Miss B), Alessandro Parronchi (Abbigliamento Parronchi), Filippo Blanchard (Blanchard uomo), Leonardo Peccianti (Locanda de’ Medici), Emanuela Basili (Caffè Carducci) e Agata Renzo (Madamadorè).

Successivamente all’assemblea plenaria, gli eletti hanno svolto la loro prima riunione e all’unanimità hanno indicato Enrico Collura come presidente, come segno di stima per il lavoro fatto e per le capacità e la caparbietà con cui sono certi porterà a termine il lavoro da fare. Riconfermato come vicepresidente Vincenzo De Sapio.

«Grazie agli associati per la fiducia riposta in me, riconfermandomi nel ruolo di presidente di questo fantastico gruppo di colleghi. Il Centro commerciale naturale è una realtà che da qualche anno si sta consolidando come uno dei protagonisti indiscussi della vita del nostro centro storico – afferma il neoeletto presidente Collura -. Sappiamo di esserci impegnati tanto e di aver fatto bene, nonostante il momento difficile dovuto alla pandemia. Non ne siamo ancora del tutto fuori, ma stiamo vedendo una piccola luce in fondo al tunnel. È proprio ora che dobbiamo tirarci su le maniche, fare squadra e capire che non dobbiamo concentrarci solo sulle nostre singole attività, ma che dobbiamo portare avanti il brand Centro commerciale maturale. Per questo invito tutti i colleghi del centro ad unirsi alla nostra associazione».

Dal primo di marzo partirà la nuova campagna associativa, che permetterà a tutte le attività e agli artigiani che hanno sede nel cuore del capoluogo maremmano di entrare a far parte del polo commerciale del centro storico di Grosseto.

Per quest’anno, oltre all’impegno nell’organizzazione di eventi e manifestazioni e al costante rapporto con l’amministrazione comunale sulle questioni importanti del centro, il Centro commerciale naturale ha la volontà di investire molto anche sulla promozione on line e off line affidandosi a professionisti del settore.

Proprio per questo il neo direttivo dell’associazione spera di poter contare sulla massiccia partecipazione dei colleghi del centro storico, che vede la presenza di circa 250 attività in totale.

«Proseguendo il discorso del presidente – aggiunge il vice, De Sapio –, siamo molto entusiasti di aver presentato agli associati il nostro sito web, il portale digitale del polo commerciale del centro storico di Grosseto. Al suo interno si potranno trovare tutte le attività del centro storico, con un risalto maggiore ovviamente per gli associati che investono denaro e tempo nel Centro commerciale naturale, che avranno delle schede personali con fotografie annesse realizzate da un fotografo professionista. Ci sarà spazio per la cultura e il paesaggio, punti di forza dell’offerta che il Centro commerciale naturale ha in confronto ai centri commerciali artificiali; in più ci sarà la sezione delle news che riguarderà principalmente offerte e promozioni dei nostri associati, ma anche comunicazioni degli eventi da noi organizzati. Insomma, anche il Centro commerciale naturale si mette al passo con i tempi e sbarca on line. Unito a questo aspetto di promozione, al termine della campagna associativa 2022 aggiorneremo la lista dei soci nelle cartine presenti agli ingressi delle mura ed in vista della stagione estiva stamperemo più di 10.000 mappe del centro storico con la lista delle attività legate al Centro commerciale naturale: insomma, sarà molto conveniente essere soci della nostra associazione e credere in questo progetto.»

«Credo che, come stato finora, e sicuramente sempre in maniera maggiore – aggiunge il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna –, la collaborazione con il Centro commerciale naturale del centro storico sia in grado di portare nuova linfa vitale all’economia cittadina, idee e percorsi da condividere per contribuire alla ripartenza della vita e della possibilità di fare impresa a Grosseto».

«Dal canto nostro – chiosano il vicesindaco Fabrizio Rossi e l’assessore alle attività produttive e alle tradizioni popolari Bruno Ceccherini – stiamo sviluppando ulteriori progetti turistici, ma non solo, che nel solco della tradizione e valorizzando il centro storico, in un’ottica consolidata di piena collaborazione, con il direttivo del Centro commerciale naturale e il “neo” presidente Collura, saranno un volano per il cuore storico della nostra città e per i cittadini tutti.»

Confermata anche per quest’anno la collaborazione con la ditta CS Eventi di Chiara Simonetti, che si occupa di tutti gli aspetti organizzativi, amministrativi e di segreteria dell’associazione: «Chiara Simonetti è un elemento portante della nostra associazione – dichiara il direttivo all’unisono -. Tutti noi consiglieri svolgiamo questo incarico in maniera gratuita, ritagliando tempo e forze alle nostre famiglie, al nostro lavoro e al tempo libero. Su di lei, sulle sue competenze e sulla sua professionalità facciamo grande affidamento e siamo molto soddisfatti del lavoro che ha svolto e che svolge, soprattutto per l’apporto innovativo e passionale che offre alla nostra associazione. Insieme a lei stiamo vagliando la possibilità di affiancarle altri professionisti del settore pubblicitario e della comunicazione, perché crediamo sia una strada importante da percorrere per rilanciare il nostro centro storico.»

In foto parte del direttivo neo eletto, da sinistra in basso: Agata Renzo (Madamadorè), Andrea Mazzanti (Farm Holidays – Agenzia di viaggi), Fabio Perin per conto di Emanuela Basili (Caffè Carducci), Chiara Simonetti (CS Eventi). Da sinistra in alto: Francesco Paoloni (Ragazzi Italiani), Leonardo Peccianti (Locanda de’ Medici), Enrico Collura (Shock), Filippo Blanchard (Blanchard uomo).