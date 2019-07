Acquedotto del Fiora, il Cda si presenta: “400 milioni di investimenti e tariffe bloccate”

“Unità di intenti e obiettivi a servizio del territorio, per affrontare compatti le sfide dell’imminente futuro“.

Si è presentato così oggi il nuovo presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai, nominato dall’assemblea dei soci del gestore, per la parte pubblica, insieme ai consiglieri di amministrazione Gianpiero Secco, Gesuè Domenico Ariganello, Francesca Mugnaini e Paolo Prisciandaro, mentre per la parte privata sono stati nominati Piero Ferrari (amministratore delegato), Andrea De Caterini, Federica Marinetti e Annaclaudia Bonifazi.

All’assemblea tenutasi il 18 luglio era presente il 95% dei soci; relativamente al punto della nomina del nuovo Cda, esso è stato votato dall’assemblea tenutasi il 18 luglio con oltre il 92% dei soci favorevoli, a testimonianza di una compagine sociale sempre più compatta.

Nell’ultimo triennio Roberto Renai ha ricoperto la carica di vicepresidente di AdF. È stato consigliere di amministrazione dell’Ato 6 Ombrone e consigliere di Cigaf spa. Ha ricoperto vari incarichi istituzionali e professionali, nel corso dei quali ha maturato una notevole esperienza nel campo dei servizi pubblici locali. È stato inoltre presidente e dirigente amministrativo del settore vending de Il Punto Soc Coop e formatore per alcuni progetti di cooperazione internazionale nel settore idrico a cui ha preso parte.

“Ormai sono diversi anni che faccio parte del Consiglio di amministrazione di Acquedotto del Fiora – ha dichiarato Renai -. Si tratta della società più importante della provincia di Grosseto, che offre ai propri utenti un servizio fondamentale. In questi anni Adf ha avuto una forte modernizzazione e dinamicità. Ringrazio il presidente uscente Emilio Landi, che mi ha consegnato una società sana. Sono certo che il Cda sarà all’altezza dei compiti che ci aspettano dopo aver ottenuto il rinnovo della concessione fino al 2031″.

“Il nostro obiettivo è riempire in tempi rapidi il piano di investimenti fino alla scadenza della concessione. Faremo investimenti straordinari e non escludiamo nuove assunzioni – ha continuato Renai -. Le tariffe non aumenteranno più sino al 2031 e, anzi, a partire dal 2029 potranno diminuire del 2%. La nostra prima azione sarà un gesto simbolico, ma ricco di significato: invieremo a tutti i consigli comunali una borraccia e un bicchiere di Adf per spronare le amministrazioni a far diventare plastic free i territori in cui governano“.

“Quello appena eletto è un Cda di spessore – ha sottolineato l’amministratore delegato di Adf, Piero Ferrari –, che sarà chiamato a fare un percorso di grandi investimenti. Abbiamo in programma 251 investimenti nei prossimi tre mesi e desideriamo investire 400 milioni nei prossimi anni. Vorremmo far capire ai nostri utenti che Acquedotto del Fiora è un’azienda del territorio, che lavora per il territorio e che vuole farlo crescere. Uno dei nostri obiettivi è consolidare la partnership con Acea, oltre a bloccare le tariffe e a incrementare gli investimenti“.

I membri del Cda

Roberto Renai (presidente)

Piero Ferrari (amministratore delegato)

Manager di grande esperienza e competenze, è stato amministratore delegato di Gesesa spa, la società che gestisce il servizio idrico integrato di Benevento e di 22 comuni della provincia, sempre parte del gruppo Acea. Entrato in Acea spa nel 1989, ha già rivestito in AdF il ruolo di responsabile risorse umane e organizzazione ed è stato coordinatore risorse umane area di business Toscana – Umbria.

Gianpiero Secco

Ingegnere, sindaco del Comune di Seggiano nella precedente legislatura, è un manager di esperienza internazionale, che ha ricoperto incarichi di vertice in numerose società del gruppo Finmeccanica.

Gesuè Domenico Ariganello

Architetto, si occupa di progettazione di interventi architettonici e urbanistici, con particolare attenzione alla bioedilizia e al risparmio energetico; ha ottenuto numerosi premi in concorsi per la riqualificazione e progettazione di edifici e complessi residenziali.

Francesca Mugnaini

Avvocato, si occupa prevalentemente di diritto del lavoro e dell’impresa e consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale alle aziende, oltre che di diritto di famiglia e minori. È stata consigliere del Comune di Siena.

Paolo Prisciandaro

Commercialista e revisore contabile, svolge attività di sindaco revisore, revisione contabile e membro dell’organismo di controllo in società di capitali, aziende municipalizzate e aziende speciali e attività di amministratore in società di capitali nel settore dello sport.

Andrea De Caterini

Ingegnere, dirigente Acea e consigliere in numerose società operanti nei settori gas e acqua, è amministratore delegato e direttore generale di Geal spa, l’azienda che gestisce il servizio idrico integrato nel comune di Lucca.

Federica Marinetti

Già responsabile relazioni industriali e gestione del personale operation per il Gruppo Aeroporti di Roma, ora in Acea è responsabile risorse umane delle aree industriali idrico e ingegneria e servizi e di Acea Ato 2.

Annaclaudia Bonifazi

Ingegnere, con incarichi dirigenziali in altre società del gruppo Acea, è amministratore delegato di Acque spa, direttore dell’area industriale ingegneria e servizi di Acea e presidente di Elabori.