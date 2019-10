Nasce la delegazione Onav, Claudia Bizzarri coordinatrice: i membri del consiglio

Già molto attiva da qualche tempo, con le elezioni del 3 ottobre si è costituita la delegazione Onav di Grosseto che porterà avanti, nei prossimi anni, attività, eventi e momenti di approfondimento legati al mondo vitivinicolo. Un’attività che sarà coordinata dalla delegata Claudia Bizzarri, coadiuvata da 9 consiglieri.

«Ci aspetta un lavoro importante per la promozione del vino anche sul nostro territorio. La nostra sarà un’attività capillare – prosegue spiega la neo delegata Claudia Bizzarri – nel e per il territorio attraverso eventi, momenti di approfondimento, degustazioni, corsi e qualsiasi altra iniziativa abbia a che fare con il vino e con la cultura del buon bere».

La delegata ha ringraziato tutti gli associati e i consiglieri ed ha richiesto il massimo impegno per la riuscita degli eventi e del prossimo corso per assaggiatori di vino, in partenza il 28 ottobre all’Hotel Airone a Grosseto, che già vede iscritti appassionati ed operatori del settore, nonchè giovani che vogliono operare nel mondo del vino e dell’enologia. Per informazioni, è possibile scrivere una mail all’indirizzo [email protected]

I nuovi membri del consiglio sono Daniela Ricci, Martina Cecchelli, Paola Passiatore, Tatiana Savina, Marina Ceccarini, Filippo Paoletti, Fausto Tenerini, Lauren Coppini, Giada Castelli. Il tesoriere è Francesco Vivaldi.