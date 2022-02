Sicurezza delle strade provinciali: se ne parla in un Consiglio comunale aperto

La sicurezza delle strade provinciali è un tema che necessita una riflessione ampia e proposte concrete che coinvolgano il Comune di Scarlino, la popolazione e soprattutto l’ente di riferimento, la Provincia di Grosseto.

«Abbiamo invitato il neo presidente dell’ente provinciale, Francesco Limatola – dichiara l’assessore all’urbanistica, Cesare Spinelli –, a partecipare ad un Consiglio comunale aperto sulla sicurezza delle strade provinciali che interessano il nostro territorio. Il Comune di Scarlino si estende su un’area ampia e gli assi di collegamento principali coinvolgono di fatto la Provincia e non direttamente l’amministrazione. Abbiamo già ottenuto risultati importanti, come la realizzazione della rotatoria al Puntone, gli interventi sull’illuminazione della strada provinciale di Scarlino e la rimozione degli aghi di pino da via delle Collacchie. Presto verranno installati anche nuovi attraversamenti pedonali nel tratto di provinciale che interessa il centro abitato di Scalo. Restano comunque delle criticità da risolvere: da via delle Collacchie alle provinciali Puntone e Scarlino.

C’è necessità oggi di un piano strategico che miri alla sicurezza di queste arterie: lo chiediamo come amministrazione e lo chiedono i nostri concittadini. Il presidente Limatola e il consigliere provinciale con delega ai lavori pubblici, strade e trasporti, Andrea Benini, hanno accettato il nostro invito ad un confronto pubblico: siamo certi che unendo le forze e lavorando in sinergia si possano pianificare delle azioni strategiche per rendere le strade provinciali più sicure. Solo pochi giorni fa in via delle Collacchie una persona è stata investita: non dobbiamo aspettare che accadano certi episodi per parlare di sicurezza, abbiamo il compito come amministratori di mettere in campo tutte le azioni per evitare che succedano. Nei prossimi giorni comunicheremo la data del Consiglio comunale».