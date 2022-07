Dalla salvaguardia allo sviluppo del territorio: approvate le linee programmatiche della Giunta

Durante il Consiglio comunale di ieri, giovedì 28 luglio, a Manciano, sono state approvate le linee programmatiche per il mandato 2022-2027.

Ripartendo dal lavoro svolto in questi anni di amministrazione, in cui sono state apprese competenze fondamentali portando alla conoscenza profonda del Comune di Manciano, è stato delineato un programma che prevede lo sviluppo di obiettivi su macro aree per essere pronti a affrontare le nuove sfide che il contesto attuale, di ripresa post Covid e di crisi politica ed economica internazionale, presenterà.

Le macro aree su cui l’amministrazione comunale andrà a lavorare sono turismo (consolidamento e attestazione di Manciano come una delle eccellenze della Maremma); agricoltura (sviluppo, innovazione a salvaguardia del territorio); infrastrutture e viabilità (valorizzazione del patrimonio rurale e urbano mediante progetti di riqualificazione e rigenerazione); ambiente (controllo e miglioramento del territorio attraverso sistemi integrati); Pnrr (assegnazione delega del Piano nazionale di ripresa e resilienza, reperimento e gestione delle risorse, attuazione degli interventi, sia nella fase di start up sia in quella operativa); istruzione, educazione e sport con progetti strutturati e digitalizzati sul territorio; sociale, salute e politiche giovanili (integrazione e realizzazione del senso civico di appartenenza alla comunità); cultura (valorizzare l’esistente, metterlo a sistema, relazionarlo con l’esterno e promuoverlo a livello nazionale).

Il Consiglio comunale di ieri è stato presenziato dal sindaco Mirco Morini, dagli assessori, dai consiglieri di maggioranza e dei consiglieri di minoranza era presente solo Hannah Lesch: gli altri assenti giustificati.