Consiglio comunale aperto: al centro della seduta gli impianti sportivi

Il Consiglio comunale di Scarlino si riunisce martedì 14 luglio, alle 21, nella sala Auser di Scarlino Scalo, in viale Matteotti.

La seduta è aperta, quindi potranno partecipare e intervenire anche i cittadini. L’argomento all’ordine del giorno riguarda le vicende legate agli impianti sportivi di Scarlino Scalo: il sindaco Francesca Travison spiegherà alla cittadinanza i fatti avvenuti dall’insediamento della sua amministrazione comunale fino ad oggi, che hanno interessato la struttura sportiva della frazione.

«Pensiamo sia corretto – spiega il sindaco Travison – informare gli scarlinesi sulla situazione che abbiamo trovato e le azioni messe in atto dalla Giunta per riportare quegli impianti ad essere un punto di riferimento per gli appassionati di sport, a partire dai bambini e dalle loro famiglie. Crediamo opportuno che i cittadini vengano messi a conoscenza di tutti gli atti e delle decisioni prese, per poi poter trarre le loro conclusioni. Invito gli scarlinesi a partecipare al Consiglio comunale: daremo a tutti la possibilità di intervenire così da rispondere anche alle eventuali domande».