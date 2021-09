Carabinieri in congedo, eletto il nuovo consiglio: il Brigadiere Domenico Deriu presidente

Sabato 25 settembre si è riunito il consiglio della sezione Carabinieri in congedo di Castel del Piano per il rinnovo delle cariche.

Il Luogotenente Mauro Moretti, a cui vanno i più fervidi ringraziamenti di tutta la sezione per il gran lavoro svolto negli ultimi 10 anni, lascia la presidenza. Al suo posto è stato eletto il Brigadiere Domenico Deriu, che dichiara di voler continuare la proficua attività svolta fino ad ora sulla falsa riga di quanto recita lo statuto: “Promuovere e cementare i vincoli di cameratismo e solidarietà tra i militari in congedo e quelli in servizio dell’Arma; tener vivo tra i soci il sentimento di devozione alla patria; realizzare l’assistenza morale, culturale, ricreativa ed economica a favore degli iscritti e delle loro famiglie; prendere parte a tutte le cerimonie o feste che esaltano la fede e la grandezza della patria e delle istituzioni; tenere il massimo contatto e la massima cordialità con le Istituzioni e le altre associazioni presenti in paese“.

Il neo presidente Deriu, sarà affiancato dall’Appuntato S.Q.S. Cataldo Saragaglia, eletto vicepresidente, e dai consiglieri Appuntato S.Q.S. Antonio Proia, C.re Aus Luciano Bartolmei, C.re. Aus Alessandro Farmeschi, Appuntato S.Q.S. Antonello Solinas, Appntato U.P.G. Maurizio Pirri. Nella carica di segretario di sezione è stato confermato Ferruccio Lorenzoni.