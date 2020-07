Magliano: il vicesindaco e due consigliere comunali aderiscono a Fratelli d’Italia

Questa mattina si è tenuta una conferenza stampa di Fratelli d’Italia Grosseto, dove il presidente provinciale Fabrizio Rossi, il consigliere provinciale Bruno Ceccherini, l’assessore al Comune di Orbetello, Luca Minucci, e il presidente del neo circolo di Magliano, Federica Simoni, hanno dato l’annuncio dell’adesione e dell’entrata nel parttito del vicesindaco e consigliere comunale di Magliano in Toscana, Mirella Pastorelli, e delle consigliere comunali Doriana Melosini e Nadia Fedeli.

“In questo momento – ha dichiarato Fabrizio Rossi –, attorno al nostro partito, c’è molta attenzione da parte di tutti. La linea politica portata avanti dalla nostra leader Giorgia Meloni è fatta di coerenza e di idee concrete che vanno verso i cittadini. Anche sul nostro territorio provinciale, la linea che stiamo portando avanti da diverso tempo è questa, fatta di coerenza e vicinanza alle persone, ai territori e alle loro problematiche. Il momento attuale è molto particolare. Ci stiamo avvicinando ad una scadenza elettorale molto importante che è data dalle prossime regionali, dove il nostro partito, assieme a tutta la coalizione di centrodestra, alla quale Fratelli d’Italia appartiene, appoggerà Susanna Ceccardi e la riprova c’è stata proprio ieri con la venuta in Toscana della nostra leader Giorgia Meloni a sostenere Susanna, per sconfiggere la vecchia e logora egemonia, oggi rappresentata dal candidato della sinistra Giani”.

“Siamo davvero soddisfatti e felici – ha commentato Fabrizio Rossi – per l’adesione e l’ingresso nel nostro partito di queste tre valide persone. Mirella Pastorelli, Doriana Melosini e Nadia Fedeli sono tre donne che conoscono bene il territorio, che sicuramente sapranno coniugare e portare avanti le idee e i progetti del nostro partito a favore di tutta la comunità maglianese. Fratelli d’Italia è un partito in forte crescita, ben radicato sul territorio provinciale, e oggi l’aver aperto un altro circolo, come quello a Magliano, è l’ennesima riprova di tutto questo”.

“Il mio ingresso in Fratelli d’Italia – ha dichiarato Mirella Pastorelli – è stato molto meditato e maturato nel tempo, mi sono avvicinata al movimento apprezzando le idee di Giorgia Meloni, che con grande tenacia, tipica di noi donne, ha dato vita ad un partito che cresce quotidianamente, e che fa della coerenza e della serietà politica il proprio vero punto di forza. In Fratelli d’Italia vedo un partito che prova a dare risposte serie e concrete a coloro che ogni giorno devono combattere contro una miriade di problemi. Ho avuto la spinta e la voglia di far parte di questo partito ascoltando Giorgia Meloni, una grande donna, che sono sicura che potrà ambire a salire sullo scranno più alto di un futuro Governo nazionale”.

“Condivido pienamente i principi generali di Fratelli d’Italia – ha spiegato Doriana Melosini –, che, in questo particolare momento storico, riescono, a mio avviso, ad affrontare e portare aventi le problematiche economiche e sociali in modo reale e propositivo. Apprezzo inoltre, la grintosa leadership di una donna, Giorgia Meloni, e del presidente provinciale Fabrizio Rossi, una persona che ritengo seria e capace”.

“Ho deciso di aderire a Fratelli d’Italia – ha commentato Nadia Fedeli – perché ne condivido le idee, i valori e soprattutto la coerenza. Il nostro Paese e i nostri giovani, ai quali dobbiamo dare risposte e sopratutto certezze, hanno bisogno di persone serie e capaci come Giorgia Meloni e Fabrizio Rossi. Nel mio piccolo, sul nostro territorio, cercherò di portare avanti questi valori con tutte le mie forze, ascoltando la gente”.

“Questo è il segno – ha dichiarato Federica Simoni, coordinatrice del circolo maglianese – che in questi ultimi anni la politica portata avanti da Fratelli d’Italia e da Giorgia Meloni è, oltre che coerente, una politica concreta e vincente, nella quale mi riconosco in quanto donna, madre e cristiana. Anche Magliano aveva bisogno di essere rappresentata nel panorama della destra provinciale e, adesso, con l’ufficializzazione del circolo, abbiamo potuto concretizzare questa idea”.