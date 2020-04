Consiglia #SantaFiora e puoi vincere un viaggio. Il Comune di Santa Fiora segnala a tutti i cittadini la possibilità di far conoscere le bellezze del territorio comunale e di vincere dei premi, partecipando al photo contest su Instagram #consigliounborgo, lanciato dall’associazione I Borghi più belli d’Italia, durante l’emergenza Covid -19, per mantenere alta l’attenzione sui borghi italiani, che in questa fase non è possibile visitare fisicamente, ma solo in modo virtuale.

“L’obiettivo dell’associazione e dei sindaci del network – afferma Federico Balocchi, primo cittadino di Santa Fiora – è quello di orientare verso gli splendidi borghi dell’Italia i flussi turistici nei prossimi mesi, quando sarà possibile tornare a viaggiare ma con delle precauzioni. E partendo proprio dai piccoli borghi vogliamo rilanciare il turismo, che è uno dei settori maggiormente colpiti dalle restrizioni legate all’emergenza sanitaria. Consapevoli che nella fase due gli italiani non potranno effettuare viaggi all’estero, ma fare turismo solo all’interno del proprio Stato, questo photo contest può essere l’occasione per invitarli alla riscoperta del fascino di Santa Fiora e degli altri paesi del circuito Borghi più Belli d’Italia. Sicuramente si tratta di un modo di fare turismo rispondente alla necessità di rispettare le regole di distanziamento sociale e di sicurezza che saremo chiamati a seguire anche nei mesi a venire.”

Partecipare al photo contest è semplice: è sufficiente postare sul proprio profilo Instagram delle foto scattate durante un viaggio in uno dei Borghi più Belli d’Italia e nel nostro caso specifico le foto di Santa Fiora, riportando l’hashtag #CONSIGLIOUNBORGO. A commento della foto deve essere descritta la motivazione per cui si raccomanda di visitare quel posto, completando la seguente frase: consiglio il borgo Santa Fiora perché…

Il photo contest rimane aperto fino al 10 giugno. Ogni giorno, 2 immagini fra quelle postate con l’hashtag #CONSIGLIOUNBORGO, verranno ricondivise sul profilo dell’associazione https://www.instagram.com/borghitalia/ che ha 400mila follower. Al termine del contest le 100 immagini selezionate saranno giudicate in base alla popolarità acquisita e ai criteri di qualità. In palio per i primi 3 autori classificati un cofanetto Smartbox dei Borghi più belli d’Italia che comprende un pernottamento + attività esperienziale valido per due persone.

Grazie alla passione di migliaia di amanti della storia, dell’arte e delle tradizioni che animano i borghi italiani, il profilo Instagram dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia” si classifica tra i primi del settore “Travel” in Italia per interazioni e numero di follower.

Il regolamento del photo contest e l’elenco di tutti i borghi più belli d’Italia è consultabile su www.borghipiùbelliditalia.it