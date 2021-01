Monossido di carbonio: i consigli dei Vigili del Fuoco per evitare le intossicazioni

Ecco cinque consigli dei Vigili del Fuoco per difendersi da un killer spietato: il monossido di carbonio.

Uno

Il monossido di carbonio è un gas letale per la salute che può svilupparsi in assenza di ossigeno o per l’intasamento dei tubi di scarico dell’impianto di riscaldamento. Per la tua sicurezza effettua ogni anno il controllo dei fumi della caldaia.

Due

Un ricambio dell’aria è necessario sia per lo smaltimento dei prodotti della combustione, sia per evitare la formazione di pericolosi gas non combusti. Con camini o stufe accese arieggia sempre i locali per evitare la formazione del monossido di carbonio.

Tre

Il monossido di carbonio è un gas inodore, incolore e insapore. Sono queste caratteristiche a renderlo pericoloso. Una presa d’aria o una finestra leggermente aperta possono salvarci la vita.

Quattro

Non dimenticare di far controllare da tecnici specializzati le apparecchiature a gas per il riscaldamento e l’acqua calda. Un loro malfunzionamento potrebbe produrre monossido di carbonio: respirarne anche una minima quantità può essere letale!

Cinque

I maggiori rischi derivanti da una mancata revisione e controllo dei fumi della caldaia sono: la fuoriuscita di gas, la formazione di monossido di carbonio, l’incendio del combustibile, un cortocircuito degli impianti elettrici che servono l’impianto.