Imprenditore truffato: riceve pagamento con banconote false. I consigli della Questura per evitare raggiri

Ritornano periodicamente i tentativi di truffa mediante la spendita di banconote false.

Recentemente il titolare di una attività commerciale di Grosseto è stato raggirato da un individuo, il quale, dopo aver effettuato un sostanzioso acquisto, ha pagato il corrispettivo con alcune banconote da cinquanta euro, per poi allontanarsi immediatamente. Il commerciante, nel riporre l’introito in cassa, ha controllato meglio la qualità cartacea della stesso ed ha avuto i primi sospetti sulla bontà della valuta. Sospetti confermati quando sul posto è intervenuta una pattuglia della Volante della Polizia. I numeri di serie delle banconote, come constatato dagli agenti, risultavano uguali e la filigrana inserita non era genuina.

Nella vicina provincia di Livorno, gli uomini della Squadra Mobile labronica, nel mese di marzo, hanno denunciato quattro uomini, tra i 21 e i 29 anni per truffa. Gli stessi utilizzavano soldi falsi per pagare gioielli. Nell’abitazione di uno degli arrestati sono state inoltre scoperte banconote false, per un totale di 60 milioni di euro in varie valute: euro, dollari Usa, kune croate e franchi svizzeri.

La Polizia di Stato è da sempre impegnata nel contrasto alla contraffazione del denaro e ricorda sempre di tenere presenti alcuni elementi fondamentali, come ad esempio il numero di serie, il disegno in filigrana, il filo argentato di sicurezza e le perforazioni. Muovendo la banconota da 50 euro, per esempio, è possibile scorgere il cambiamento del colore del numero di serie mentre, toccandola sul fronte, si percepiscono i trattini in rilievo lungo entrambi i margini. Inoltre l’immagine principale e la cifra indicante il valore sono stampati in rilevo.

La Questura di Grosseto invita le persone, che per le loro attività commerciali o professionali possono ricevere denaro in contanti per le prestazioni effettuate, in caso di dubbio relativo alla “bontà” della valuta o per sospetti sulle persone che intendono effettuare il pagamento, a richiedere l’intervento di una pattuglia della Polizia di Stato componendo il 112: un equipaggio della Questura (o delle altre Forze dell’Ordine eventualmente di turno al momento) giungerà prontamente sul posto e sarà in grado di fornire preziose indicazioni od eventualmente arrestare l’illecita attività.