Conto aziendale: consigli per scegliere la banca giusta

Quando si decide di aprire un conto corrente bancario, bisogna analizzare nel dettaglio qual è la banca giusta da scegliere per riuscire a rispondere a tutte le esigenze dell’azienda. Infatti, bisogna valutare le caratteristiche tecniche di un conto corrente dedicato alle aziende, quando è effettivamente obbligatorio aprirlo e anche se tutti i servizi necessari sono inclusi nel prezzo. E’ bene valutare l’efficacia del sistema di Home Banking, nonché andare anche a scegliere i servizi messi a disposizione dell’utente. Insomma, si tratta di una serie di caratteristiche che vanno viste nel dettaglio, in modo tale da non rischiare di scegliere un prodotto che possa essere poco pratico da utilizzare.

I criteri per scegliere la migliore banca per il business

Per scegliere la migliore banca del business, è necessario valutare una serie di caratteristiche. Strumenti come Bank4pro aiutano a mettere a confronto i principali conti bancari, in modo tale da analizzarne difetti e pregi. Generalmente, è fondamentale valutare i costi di gestione ed in particolare, il tasso di interesse. Ogni differente istituto bancario, infatti applica dei tassi ben precisi e quindi, è bene capire quali sono le operazioni e quanto costano perché altrimenti si rischia di non ottenere un conto vantaggioso per la propria azienda. Inoltre, bisogna valutare se è meglio scegliere un conto con canone fisso oppure quelli con canone variabile. Il conto con un canone fisso, infatti, ha un costo globale e quindi, include tutte le operazioni che vengono fatte nel mese. Dall’altra parte, un conto con un costo variabile, ha delle spese che dipendono un po’ dalle operazioni che vengono eseguite nel corso del tempo.

Le valutazioni principali da fare nella scelta di un conto business

Tra le altre valutazioni da fare nella scelta di un conto per il business, vi è anche l’analisi delle caratteristiche specifiche della banca scelta. Infatti, bisogna analizzare il sistema di gestione dei pagamenti, degli incassi e, inoltre, anche la possibilità di avere degli sconti o degli accrediti per i pagamenti fatti tramite Pos. Oggi giorno, con l’obbligatorietà del Pos, questi tipi di promozione, nonché l’accredito diretto sul conto, sono importantissimi ai fini economici. Infatti, è bene anche capire se la banca scelta mette a disposizione la possibilità di riscuotere automaticamente le Riba. Infine, è opportuno che il conto corrente possa offrire una serie di servizi telematici che possano essere controllati anche da dispositivi mobili. Così si potrà tenere ogni operazione sotto controllo.

Importanza dei servizi Home Banking

Nella scelta di un conto corrente per aziende è fondamentale valutare anche le Home Banking. Infatti questo particolare tipo di struttura, offre l’occasione di poter contare su un particolare prodotto che offre l’occasione di avere sempre sotto controllo la qualità di un servizio pratico veloce e facile da utilizzare è importantissimo.