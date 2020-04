Emergenza Coronavirus: lo stabilimento di Conserve Italia si illumina con il tricolore

Spunta il tricolore sullo stabilimento di Conserve Italia ad Albinia dove si realizzano polpe e passate di pomodoro con i marchi Cirio, Valfrutta e Pomodorissimo – Santarosa.

Già da alcune notti il verde, il bianco e il rosso della bandiera italiana illuminano la facciata principale dedicata all’area di produzione, ben visibile da via Maremmana.

“È una delle modalità che abbiamo scelto per ringraziare chi è impegnato tutti i giorni ad affrontare questa emergenza sanitaria, dai medici e dagli infermieri negli ospedali, fino ai nostri collaboratori che continuano a lavorare per produrre alimenti per la popolazione. Ed è anche l’occasione per ricordarci che siamo un grande Paese e che solo insieme e uniti potremo uscire da questa situazione e ripartire”, dichiara il direttore generale di Conserve Italia, Pier Paolo Rosetti.

“Porteremo avanti questa iniziativa fino alla conclusione dell’emergenza sanitaria – aggiunge Dario Santi, responsabile dello stabilimento di Albinia – per dare un segnale di partecipazione, solidarietà e speranza alla nostra comunità locale, in un simbolico abbraccio a tutti coloro che sono in difficoltà. Siamo impegnati a sostenere le persone bisognose del territorio con la donazione straordinaria di conserve di pomodoro come già avvenuto con la Misericordia di Albinia e la Croce Rossa di Orbetello, mentre ad alcune amministrazioni comunali abbiamo ceduto prodotti alimentari a prezzi fortemente ribassati per consentirne la distribuzione alle famiglie seguite dai servizi sociali”.

Il gruppo cooperativo ha inoltre intensificato la sua attività di sostegno al Banco alimentare effettuando nei giorni scorsi una donazione straordinaria di 52 tonnellate di prodotti alimentari tra conserve di pomodoro, legumi e succhi di frutta.