Caccia, al via la consegna dei tesserini venatori: occorre prenotare un appuntamento

Avrà inizio domani, 13 agosto, la distribuzione di 1513 tesserini venatori regionali per la stagione di caccia 2020/2021.

La consegna avverrà tramite l’ufficio Caccia (Servizio Attività Produttive), con sede in via Colombo n. 5 a Grosseto (quinto piano), dal lunedì al venerdì.

Nel rispetto delle normative anti-covid i tesserini verranno distribuiti prendendo appuntamento telefonico, chiamando i numeri 0564.488837 e 0564.488843.

La Regione Toscana, con nota del 3 agosto, richiama quanto previsto dalla normativa vigente per la consegna dei tesserini venatori.

All’art. 6 della legge regionale n. 20/2002 è previsto che:

1. il cacciatore deve essere munito di tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l’inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.

Allo stesso articolo, comma 4, è stabilito che:

2. il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato al Comune di residenza o in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato. Il termine per la riconsegna è stabilito nel calendario venatorio regionale.

Il tesserino deve essere consegnato dal cCmune di residenza e non da terzi, privati o associazioni.

Il Comune di Grosseto invita i cacciatori all’utilizzo del tesserino venatorio digitale tramite l’app “TosCaccia” che, oltre ad essere gratuita, comporta il vantaggio di non doversi recare in Comune per ritirare il cartaceo, nel completo rispetto delle misure anti-covid.

Il Comune ricorda, inoltre, che per ritirare il tesserino venatorio è necessario essere in regola con la licenza di caccia (porto d’armi in corso di validità) ed esibire, pena il rifiuto di consegna, l’allegato alla licenza di porto di fucile ad uso caccia, detto comunemente “allegato giallo”, e la ricevuta di consegna del tesserino della passata stagione venatoria.