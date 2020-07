Raccolta differenziata: in paese si consegnano i sacchetti per il porta a porta

A Sorano si consegnano i sacchi per il porta a porta. I cittadini residenti in paese e a San Quirico di Sorano serviti dal porta a porta che non hanno ricevuto a domicilio il kit, possono ritirare i sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti presso i “locali della sagra” in piazza del Municipio, di fronte all’ufficio postale.

I sacchi saranno consegnati sabato 25 luglio e lunedì 3 agosto, dalle 10 alle 13. La consegna sarà svolta nel pieno rispetto delle vigenti misure di prevenzione e protezione Covid-19.

Eventuali comunicazioni o richieste possono essere inviate all’Ufficio tecnico settore rifiuti del Comune all’indirizzo e-mail s.boncori@comune.sorano.gr.it o al numero 0564.633033.

Ad oggi Sorano sfiora il 60% di raccolta differenziata, confermandosi uno dei Comuni più virtuosi della provincia di Grosseto.