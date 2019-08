Balestro del Girifalco: il pittore Marco Cipolli consegna il Palio al Comune

Per ora non si può ancora vedere, la presentazione ufficiale al pubblico si svolgerà il 13 agosto alle 11 nel Palazzo dell’Abbondanza, ma stamani il pittore Marco Cipolli ha consegnato in Comune il Palio che andrà al Terziere vincitore del 123° Balestro del Girifalco, che si svolgerà a Massa Marittima mercoledì 14 agosto dalle 21.

Come tradizione il Palio del Balestro di agosto viene realizzato da un artista di chiara fama scelto da Comune e Società dei Terzieri e la scelta è caduta su Marco Cipolli, che si è cimentato sul tema del “Centesimo anniversario della fondazione della Scuola Mineraria a Massa Marittima”. Infatti, quest’anno l’Istituto minerario “Bernardino Lotti” di Massa Marittima compie 100 anni e, visto il forte legame a livello sociale, educativo, culturale ed economico tra la scuola e la città, si è voluto dedicare il Palio a questa ricorrenza.

Marco Cipolli è un artista raffinato, dotato di un talento multiforme. Pittore, ceramista, scultore, mette in luce in ogni espressione artistica un tratto elegante, sottile e calligrafico, una natura artistica poliedrica e versatile nell’utilizzo di virtuose soluzioni materiche che spaziano dall’olio su tela, metallo, legno e gesso, alla grafica su ceramica, su tavola e acciaio inox, alle sculture in ferro dipinto e vetroresina. Toscano ‘doc’ (nativo di Montevarchi, nel 1957), attinge iconograficamente ai grandi capolavori della classicità, traducendo con un linguaggio personalissimo, brani e citazioni di maestri del passato. La “Testa di Medusa” e la “Crocifissione di Pietro” di Caravaggio, la “Primavera” di Botticelli, fino a “Guernica” di Picasso e ai manichini di De Chirico, opere e soggetti tolti dal loro contesto storico ed inseriti in nuovi spazi personali, tanto da divenire una “cifra” riconoscibilissima della sua arte.

Numerose le sue mostre personali e collettive nelle più importanti città italiane e anche a New York, dove ha esposto le proprie opere a fianco dei grandi maestri storici come De Chirico e i fratelli Pomodoro. Molti anche i premi vinti.