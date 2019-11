Raccolta dei rifiuti: ultima settimana per la consegna dei nuovi mastelli

Ultima settimana di consegna dei mastelli con codice Rfid per la raccolta porta a porta nel comune di Follonica; a partire dal prossimo dicembre infatti, i cittadini serviti dalla raccolta porta a porta dovranno conferire i propri rifiuti indifferenziati (Rui) all’interno di mastelli di colore grigio dotati di codice Rfid.

I nuovi mastelli consentiranno di associare ogni conferimento alla singola utenza e, in futuro, calibrare la tariffa sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti e sulla concreta volontà dei cittadini di effettuare la raccolta differenziata (tariffa puntuale). In pratica, il sistema permetterà di registrare i conferimenti di tutti i cittadini e le imprese del comune, siano essi serviti con i cassonetti “intelligenti” ad accesso controllato, sia serviti con la raccolta domiciliare “porta a porta”.

Fino a sabato 30 novembre, i cittadini residenti nelle zone servite con la raccolta domiciliare porta a porta potranno ritirare il proprio mastello all’ex Officina Cilindri (nel comprensorio Ex Ilva).

Lo sportello per ritirare il mastello sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19. Il sabato dalle 8 alle 12.30; qualora un utente non riesca a ritirare il mastello nei giorni sopraindicati, a partire da lunedì 2 dicembre potrà provvedere al ritiro presso il punto di consegna di via Leopardi, vicino ai cantieri comunali (aperto il lunedì dalle 9 alle 13; mercoledì dalle 13 alle 17; sabato dalle 9 alle 13).

Per maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800.127484.