Emergenza Coronavirus: continua la consegna delle mascherine anche nelle frazioni

Grazie ai volontari di varie associazioni, coordinati dalla Protezione civile, la consegna delle mascherine è attiva già dalla scorsa settimana anche nelle frazioni di Grosseto. E pure nei prossimi giorni non mancheranno le occasioni per i residenti per andare a ritirare il proprio pacco.

Nella sede della Pro loco di Marina e Principina Mare, la Pro loco stessa, l’associazione Balneari di Grosseto e il Controllo di vicinato sono a disposizione sabato 5 e domenica 6 dicembre dalle 9 alle 12. La prossima settimana ci saranno giovedì 10 dicembre, dalle 10 alle 12, sabato 12 e domenica 13 dicembre dalle 9 alle 12.

Per quanto riguarda la zona rurale di Principina Terra, invece, la disponibilità è dell’associazione di volontariato Principina Terra tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì (a eccezione di oggi, venerdì 4 dicembre) e il sabato mattina.

Per i residenti di Rispescia, Valle Maggiore e Giuncola il riferimento è la sede Auser di Rispescia, che la prossima settimana effettuerà la consegna mercoledì 9 e giovedì 10 dicembre, dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.

“Ringraziamo tutti i volontari che ci stanno aiutando – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Protezione civile, Fausto Turbanti – per il grande impegno che stanno mettendo in questa attività, che ci consente di offrire un servizio capillare in maniera più rapida“.