Consegna a domicilio delle mascherine: ecco come fare per richiederle

Come disposto dalla Regione Toscana, le mascherine inviate dall’ente regionale sono a disposizione gratuitamente alla farmacia di Scarlino scalo e al dispensario del centro urbano capoluogo. A ogni cittadino spetta un kit con 5 dispositivi per un massimo di 6 volte al mese.

Per ricevere le mascherine occorre presentare la propria tessera sanitaria o quella del familiare per il quale si ritirano. I dispositivi si possono prendere anche in altre farmacie della provincia, il numero dei ritiri è registrato infatti sulla propria tessera sanitaria. La distribuzione continuerà fino alla fine dell’emergenza sanitaria: la farmacia distribuirà i kit in base al quantitativo inviato dalla Regione Toscana.

L’ente regionale ha anche predisposto la consegna a domicilio dei kit per i cittadini over 70, i disabili, coloro che vivono a più di dieci chilometri di distanza dalla farmacia più vicina, per chi si trova in difficoltà e infine per chi non ha la tessera sanitaria della Regione Toscana.

Da venerdì 8 maggio i volontari dell’associazione “Scarlino Soccorso” consegneranno porta a porta i kit ai residenti nella zona di Pian d’Alma. Mentre per tutti coloro che rientrano nelle categorie segnalate dalla Regione Toscana, il Comune di Scarlino ha attivato una linea telefonica (0566.38586) per prenotare la consegna a casa dei kit.