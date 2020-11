Emergenza Coronavirus: continua la consegna delle mascherine in città

Prosegue la distribuzione delle mascherine gratuite a Grosseto: domani, domenica 29 novembre, il secondo appuntamento per i cittadini dalle 9 alle 13.

Il sistema è quello del drive-through, cioè della consegna direttamente in macchina. A chi si presentasse a piedi o in bicicletta non potranno essere consegnate. La Protezione civile di Grosseto ha individuato tre zone di distribuzione delle mascherine: il parcheggio del centro commerciale Aurelia Antica, quello del centro commerciale Maremà e piazza Barsanti. I cittadini possono raggiungere questi tre punti con la propria auto per ritirare le mascherine in arrivo dalla Protezione civile regionale il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 e la domenica mattina dalle 9 alle 13 per tre settimane a partire da questa.

Si continua dunque domenica 29 novembre (dalle 9 alle 13), giovedì 3 (dalle 14.30 alle 18.30) e domenica 6 dicembre (dalle 9 alle 13), giovedì 10 (dalle 14.30 alle 18.30) e domenica 13 dicembre (dalle 9 alle 13). Serve il documento di identità.

“Giovedì scorso, primo giorno di consegna, ci sono state file molto lunghe – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Protezione civile, Fausto Turbanti –. Vogliamo ricordare che le occasioni per ritirare le mascherine sono ancora tante, non serve sbrigarsi, ce ne sono per tutti. L’importante è non dimenticare che si possono ritirare una volta sola, per cui è inutile fare la fila più volte, ogni utente che le ritira viene registrato, per questo è necessario presentare il documento di identità”.

Per i cittadini che hanno difficoltà a raggiungere i luoghi di consegna a causa della quarantena, perché anziani, soli o con disabilità o problemi di mobilità, è attivo il numero di telefono Info-Covid 0564.488242 (dal lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 13.30) oppure 0564.488237 (il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17) attraverso cui prenotare le proprie mascherine che, nei giorni successivi , saranno consegnate a domicilio dai volontari o dalla Protezione civile stessa.

Le frazioni e il territorio aperto saranno invece raggiunte dalle Pro Loco e dalle associazioni di Controllo del vicinato.