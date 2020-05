Coronavirus: il Comune consegna mascherine a domicilio per comprovati motivi di necessità

Da lunedì 4 maggio il Comune di Grosseto mette a disposizione dei cittadini il servizio di consegna a domicilio delle mascherine offerte al sindaco da alcuni benefattori.

Il servizio è organizzato in collaborazione con le associazioni di volontariato ed è mirato a dare supporto a persone che si trovano in condizioni particolari, di comprovata necessità, evitando loro di doversi muovere da casa solo per ritirare le mascherine distribuite nelle farmacie e nei supermercati, e per fornire quelle persone che per vari motivi non sono riusciti ad ottenerle.

A questo proposito saranno attive da lunedì 4 maggio alcune linee telefoniche dedicate a questo servizio e saranno gestite fino a un massimo di 50 richieste al giorno per poter organizzare al meglio la consegna durante la settimana. Ovviamente, bisognerà avere motivi validi per cui non si è riusciti ad approvvigionarsi dalle farmacie.

Queste le linee telefoniche (attive dalle 8 alle 13): tel. 0564.488825, 0564.488237, 0564.488208, 0564.488242. Al momento della richiesta telefonica i cittadini dovranno avere la tessera sanitaria a propria disposizione.