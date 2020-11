Emergenza Coronavirus: la consegna delle mascherine prosegue ai cantieri comunali

Le persone residenti nel comune di Follonica che non hanno avuto la possibilità di ritirare le mascherine fornite dalla Regione Toscana secondo il calendario previsto la scorsa settimana, potranno recarsi domani, venerdì 13 novembre, dalle 8.30 alle 12.30, ai cantieri comunali, dall’accesso del cancellino pedonale in prossimità della rotonda in via Leopardi.

Si ricorda che verranno consegnate 5 mascherine ogni componente il nucleo familiare. Il Comune invita a presentarsi un solo componente per famiglia in modo da non creare assembramenti e disagi.