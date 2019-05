Certificato Trinity: una cerimonia per consegnare gli attestati agli studenti

Lunedì 3 giugno, nell’aula magna dell’Istituto comprensivo Follonica 1, in via Gorizia, dalle 10 alle 13, si svolgerà la cerimonia di consegna dei certificati “Trinity College London”, ente certificatore internazionale attivo in oltre 60 Paesi nel mondo, alla presenza di 187 candidati che hanno sostenuto e superato con successo esami di diverso livello (dal livello 1 fino al livello 6 del Quadro comune europeo, a seconda delle differenti competenze).

Gli esami di certificazione Trinity Ise – che valutano in modo integrato speaking & listening e reading & writing – e Gese – che valutano speaking & listening – di Trinity College London godono di ampio riconoscimento a livello internazionale.

In Italia, Trinity è presente nell’elenco pubblicato dal Miur degli enti certificatori delle competenze in lingua straniera del personale scolastico.

La consegna rappresenta un’ottima occasione per celebrare il brillante lavoro svolto dai docenti della scuola e per spiegare alle famiglie e agli studenti presenti l’importanza dell’apprendimento dell’inglese e delle certificazioni Trinity, che costituiscono un valore aggiunto all’interno di un curriculum vitae e possono essere usate nel corso della carriera scolastica e universitaria o per ottenere punteggio nei concorsi pubblici.

Le docenti che hanno preparato gli alunni sono, per la primaria, Elena Angelini, Monica Costalli, Irene Costantini e Chiara Tosi; per la scuola media “Pacioli” le insegnanti Lucarelli Grazia e Bianchi Mariolina.