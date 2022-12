Anatomia patologica: cambia la sede per la consegna dei campioni

L’Azienda Usl Toscana sud est informa i cittadini che da ieri, lunedì 19 dicembre, i campioni di urina per la citologia urinaria e le piccole biopsie, esami prescritti dal medico di medicina generale o dagli specialisti, effettuate nelle strutture private, dovranno essere consegnati al distretto sanitario di via Don Minzoni e non più all’Anatomia patologica dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

I pazienti dovranno fare l’accettazione agli sportelli amministrativi al pubblico, come di consueto, e poi consegnare il campione in sala prelievi, al primo piano.

La consegna è possibile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12, quindi con un orario più ampio rispetto a prima. Inoltre, grazie all’implementazione dei sistemi digitali, il tempo di ricezione dei risultati sarà più breve e il paziente potrà chiedere anche la stampa del referto, tramite tessera sanitaria, direttamente all’operatore amministrativo, oltre alla scelta dell’invio per posta.