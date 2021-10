Emergenza covid: la Croce Rossa consegna buoni spesa ad oltre 600 famiglie

Si sta concludendo la consegna dei buoni spesa alle famiglie indigenti nel centro distribuzione viveri della Croce Rossa di Grosseto, in via Adda.

Iniziata il 7 settembre, la consegna ha visto usufruire dell’aiuto 611 famiglie.

“Il valore dei buoni spesa consegnati ad oggi è di 63.950 euro e, al termine della consegna, prevista per la fine del mese, saranno stati distribuiti buoni per un valore complessivo di 72.600,00 euro – si legge in una nota della Croce Rossa -. Si ringraziano il presidente nazionale Francesco Rocca e il presidente regionale Francesco Caponi, che hanno inteso premiare l’ottimo lavoro svolto dai nostri volontari, durante questo periodo così critico, mettendo a disposizione questa importante somma, che si aggiunge agli interventi continuamente svolti dal nostro comitato a favore delle famiglie indigenti residenti nel nostro territorio”.