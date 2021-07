Corso per coordinatore per la sicurezza: consegna degli attestati ai partecipanti

Giovedì 29 luglio, alle 12, nella sede dell’Ance Grosseto, si terrà la cerimonia di consegna degli attestati del corso di formazione di 140 ore per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, con l’approfondimento alla gestione dei cantieri digitali, conseguiti dai professionisti architetti, ingegneri, geometri e periti della provincia di Grosseto.

Il progetto formativo – presentato, organizzato e gestito dalla Scuola edile grossetana – ha ottenuto dai fondi “Strategia regionale Industria 4.0.” il finanziamento regionale di voucher formativi individuali, per ogni libero professionista partecipante.

L’esame finale, tenutosi al termine del corso, si è concluso positivamente per tutti gli iscritti, che hanno acquisito conoscenze e competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

I professionisti che hanno conseguito l’attestato sono: Andreoni Del Tenno Andrea, Angeloni Renato, Cappelli Andrea, Festelli Francesca, Innocenti Chiara, Mazzini Francesca, Nicosia Marco, Palla Leonardo, Rigutini Lorenzo, Rosati Simone, Rossi Martina, Rossi Simone, Santarelli Francesco, Socciarelli Davide, Taras Makhno, Guerra Biagio.

L’Ance Grosseto e la Scuola edile grossetana rivolgono un ringraziamento all’ompresa Calzoni S.p.a. che ha ospitato i partecipanti in cantiere durante la visita pratico- didattica, agli esperti professionisti/docenti che hanno trasferito le proprie esperienze e conoscenze in materia, agli Ordini e Collegi professionali della provincia di Grosseto che hanno dato diffusione del corso presso i propri iscritti.