“Conoscere Bianciardi”: quarto appuntamento nell’aula magna della Fondazione Polo universitario

Il quarto incontro di “Conoscere Bianciardi”, il progetto condiviso da Fondazione Luciano Bianciardi e Fondazione Polo universitario grossetano, affonda nel vivo della scrittura bianciardiana occupandosi del suo tema cardine, ovvero la rabbia, sentimento tanto dominante da trasformarsi in habitus di un riconoscimento fin troppo facile e comunque funzionale alla catalogazione dell’autore, altrimenti sfuggente alle etichette e agli inquadramenti critici. Rabbia verso la parabola discendente in cui declinano le belle speranze sorte con la fine della guerra e della dittatura, rabbia per la mancata rinascita culturale di un Paese destinato, a suo giudizio, al progressivo ridimensionamento degli orizzonti intellettuali, rabbia rivolta, e questa forse è la declinazione più profonda, verso se stesso, le sue scelte, i suoi percorsi di non ritorno.

Su queste problematiche propone la sua lettura Demetrio Marra, giovane autore e assai promettente voce della critica letteraria non solo italiana, oltre che giornalista e collaboratore della sezione Lingua Italiana della Treccani.

L’appuntamento è per martedì 14 giugno, alle 17, nell’aula magna della Fondazione Polo universitario grossetano, in via Ginori 43.

L’ingresso è libero e gratuito, muniti di mascherina. Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sul sito www.polouniversitario.it

Per informazioni: Fondazione Polo universitario grossetano – tel. 0564.441110/0564.441137 – e-mail pologr@unisi.it