“Congruità della manodopera in edilizia”: l’Ance organizza un webinar sul tema

Organizzato dall’associazione dei costruttori edili Ance Grosseto, domani, venerdì 29 ottobre, con inizio alle 10.30, si svolgerà un interessante webinar di carattere tecnico sul tema: “Congruità della manodopera in edilizia”.

Nell’incontro, rivolto alle aziende associate all’Ance, parteciperanno i consulenti del lavoro, i tecnici professionisti ed i funzionari degli enti appaltanti della provincia di Grosseto.

La congruità dell’incidenza della manodopera nella realizzazione dei lavori edili deriva dall’attuazione dell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni dei costruttori, tra cui l’Ance ed i sindacati dei lavoratori dell’edilizia. Questo accordo si collega alla volontà delle parti sociali di garantire nei cantieri la regolarità operativa delle imprese, la tutela dei lavoratori per la sicurezza e l’applicazione del Contratto collettivo di lavoro, anche per tutelare la sana concorrenza tra le imprese. Ciò a garanzia dei committenti pubblici tra cui gli enti appaltanti.

Lo specifico Decreto ministeriale emanato avvia la verifica delle congruità dell’incidenza della manodopera, sia nell’ambito dei lavori pubblici che in quelli privati, da parte delle imprese affidatarie, in appalto o sub appalto, ovvero lavoratori autonomi per i cantieri avviati dal primo novembre 2021.

La verifica della congruità nei lavori privati si applica alle opere il cui valore risulti complessivamente pari o superiore a 70.000 euro. Sulla congruità dell’incidenza della manodopera nei cantieri edili è valorizzato l’intervento dell’Ispettorato del lavoro per una equa attività di vigilanza verso gli operatori economici.

Centrale importanza ha il ruolo della Cassa edile grossetana, ente fondato e gestito dall’Ance Grosseto unitamente ai sindacati dei lavoratori delle costruzioni edili, che a livello sperimentale, riceverà dalle aziende iscritte le informazioni necessarie a rilasciare l’attestazione di regolarità.

L’incontro tecnico sarà coordinato da Mauro Carri, direttore dell’Ance Grosseto, e relazionato da Federica Fedeli, della Direzione rapporti industriali dell’ANCE, e da Alessandro Galli, direttore della Cassa edile grossetana.

Gli Ordini e i Collegi professionali hanno riconosciuto l’incontro per i crediti formativi.