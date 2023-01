Verso il congresso Pd: nasce il comitato “Orbetello con Elly Schlein”

“Ci troviamo in piena fase congressuale del Pd che coinvolge non solo migliaia di tesserati, ma anche quei cittadini che sentono la responsabilità per il rilancio di una forza democratica di sinistra che possa rispondere concretamente ai bisogni della nostra popolazione”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Matteo Porta, coordinatore del comitato “Orbetello con Ely Schlein – Parte da noi!”.

“L’Italia, dopo le elezioni del 25 settembre, è governata da una coalizione di destra sovranista: chiusa al futuro, sta disegnando un Paese emarginato dall’Europa e lontano dai processi di sviluppo economico, dal diritto ad un lavoro dignitoso, equamente retribuito, e dalle libertà civili e sociali – continua la nota -. Il Pd e le forze di sinistra affini stanno elaborando un programma politico che possa affrontare i gravi problemi delle disuguaglianze, della povertà e del rilancio del lavoro. In questo dibattito, che gode di una partecipazione ampia, i quattro candidati in corsa per la segreteria nazionale sono Paola De Micheli, Gianni Cuperlo, Stefano Bonaccini e Elly Schlein, che dimostrano un alto profilo politico e culturale. Per quanto riguarda la segreteria regionale, i candidati sono invece Emiliano Fossi, già sindaco di Campi Bisenzio ed attuale deputato della Repubblica (area Schlein), e Valentina Mercanti, consigliera regionale (area Bonaccini)”.

“Forti aspettative si ripongono nella giovane candidata Schlein che rappresenta non solo un segnale di rinnovamento e di salto generazionale, ma soprattutto un forte slancio verso il cambiamento politico e organizzativo del partito, mettendo al centro della sua campagna la lotta alla povertà, al cambiamento climatico e l’idea della redistribuzione delle risorse – prosegue il comunicato -. La cosiddetta ‘Mozione Schlein’ si basa in particolare su tre temi fondamentali: la lotta alle diseguaglianze (il diritto alla casa, il contrasto dell’omotransfobia nonché delle altre discriminazioni riferite all’identità sessuale, gli investimenti sulla scuola pubblica, il congedo paritario di 3 mesi, la costruzione di nuovi asili nido, la lotta alle mafie); il lavoro (la riduzione dei contratti a tempo determinato, l’eliminazione dei cosiddetti ‘contratti pirata’, l’istituzione di un salario minimo e dignitoso e la riduzione del gap salariale, la sicurezza sul lavoro!); ambiente (sviluppo di aziende green, la prevenzione nelle zone a rischio idrogeologico, la riqualificazione energetica ecc.)”.

“Anche nel comune di Orbetello alcune componenti del Pd, di Articolo Uno ed esponenti della società civile hanno creato un comitato comune (‘Orbetello con Elly Schlein – Parte da noi!’) a sostegno della candidata alla segreteria nazionale per riprendere quel filo ideale, programmatico e politico della sinistra democratica e progressista di cui il nostro territorio ha particolarmente bisogno – prosegue la nota –. Il valore della nostra cittadina è prima di tutto ambientale: sull’area, per l’appunto, insistono una Zona Ramsar, una riserva naturale statale, un parco regionale, un Sito di importanza comunitaria e una Zona di protezione speciale. È quindi certamente un luogo ad alto interesse naturalistico, riconosciuto a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale. Tali condizioni sono peraltro le migliori per accogliere le attività economiche compatibili, a cominciare dalla pesca e dal turismo. Una soluzione andrà trovata per il disastro ambientale della ex-Sitoco, per l’ecosistema della laguna, lasciata in stato di totale abbandono e resa tristemente famosa nel mondo per il suo forte squilibrio della scorsa estate che ha danneggiato fortemente anche l’economia locale, per un settore occupazionale monotematico che non riesce a rispondere alle esigenze e potenzialità delle nuove generazioni e per un’economia locale sprovvista di visioni di crescita futura, di digitalizzazione e di transizione ecologica”.

“Orbetello è un comune con grandi ricchezze naturali, storiche e architettoniche, bisognosi di interventi straordinari di difesa e di conservazione, ma anche di idee progettuali e risorse per costruire, su questo patrimonio, uno sviluppo sicuro, robusto e proiettato nel futuro – termina il comunicato -. Oggi il Pd vuole accettare questa sfida e chiama le nuove generazioni, ragazze e ragazzi, lavoratori, operatori economici e il mondo della cultura a impegnarsi a raggiungere l’obiettivo di rinascita del nostro meraviglioso territorio”.