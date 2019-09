Pd: i candidati alla segreteria provinciale si confrontano sull’Amiata

Da alcune settimane è partito il percorso che porterà il coordinamento territoriale del Pd della provincia di Grosseto a scegliere il nuovo segretario. In campo ci sono Claudio Boccini e Giacomo Termine, ai primi di ottobre l’assemblea provinciale dovrà scegliere uno dei due per guidare il Partito Democratico provinciale.

In modo da conoscere meglio le proposte dei due candidati, sabato 28 settembre, alle 15.30, ad Arcidosso, nella sala del Consiglio comunale si terrà un incontro pubblico a cui parteciperanno sia Boccini che Termine.

“L’incontro, moderato da Paolo Freguglia, coordinatore di zona dell’Amiata grossetana, sarà aperto ad iscritti e simpatizzanti e sarà un’ottima occasione per dibattere sulla situazione locale del Partito Democratico – si legge in un comunicato del coordinamento di zona del Pd Amiata grossetana -. Si tratta di un evento cruciale per la vita del Partito Democratico in un momento problematico della sua organizzazione interna e di rapporto con altre forze politiche, in particolare per la zona Amiata grossetana. Per questo il coordinamento di zona ha fatto pervenire ai due candidati un documento dove sono argomentate quelle che sono le priorità di questo territorio: dal lavoro all’ambiente, dalla sanità alla viabilità passando per una riforma del partito anche a livello locale“.