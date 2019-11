Confesercenti: “Sempre più negozi chiusi, il Comune supporti le imprese”

«Le chiusure di negozi e esercizi commerciali a Follonica sono lo specchio di una situazione economica generalizzata in cui le imprese, a causa della crisi, vedono erodere i propri ricavi, mentre costi e burocrazia aumentano»

A dichiararlo è Alessandro Ricci, presidente di Confesercenti Follonica.

«La stagione purtroppo è sempre più corta; quest’anno, poi, le condizioni meteo non hanno aiutato e questo ha inciso sulla redditività delle imprese – spiega Ricci -. L’amministrazione di Follonica, come quelle degli altri Comuni, può fare la sua parte: supportando le imprese con scelte sulla viabilità, sulla programmazione degli eventi e sulla fiscalità locale, temi sui quali Confesercenti ha sempre sollecitato la politica di questa amministrazione come di quelle precedenti».

«Anche in campagna elettorale avevamo fatto precise richieste sulla viabilità e in special modo sui parcheggi. Auspichiamo che la collaborazione fin qui portata avanti con l’amministrazione comunale prosegua e possa portare a risultati che aiutino a sostenere il tessuto imprenditoriale» conclude Ricci.