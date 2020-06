Posticipazione saldi estivi, Confesercenti: ” Valido aiuto alla ripartenza del settore”

«Posticipare l’inizio dei saldi può essere un valido aiuto alla ripartenza del settore» così Fismo, la federazione del settore moda della Confesercenti, commenta la scelta della Regione Toscana e dell’assessore Stefano Ciuoffo di andare incontro ad una richiesta che da tanti anni l’associazione di categoria faceva, ossia il posticipo dei saldi. Una scelta particolarmente importante quest’anno.

I saldi sarebbero dovuti iniziare il 4 luglio, e invece, dopo la delibera regionale, inizieranno il primo di agosto.

«Abbiamo sempre parlato della necessità di un cambiamento nella politica dei saldi – prosegue Mario Filabozzi coordinatore Fismo – chiedendo in più occasioni di riportare i saldi a fine stagione, limitarne la durata, rendere tutto chiaro, trasparente e semplice, nell’interesse di tutti. Regione Toscana ed assessore Ciuoffo hanno condiviso queste richieste, in un momento nel quale ogni decisione può rappresentare molto per il futuro della categoria».