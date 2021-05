Confesercenti: “Inopportuno autorizzare le sagre, bisogna tutelare i ristoratori”

«Ci sembra veramente poco opportuno parlare di autorizzare le sagre per questa estate quando non sappiamo neppure se saremo in zona gialla o bianca e dunque se si potranno fare»: lo afferma Confesercenti, che commenta così la decisione di autorizzare le sagre da parte, ad esempio, del Comune di Capalbio.

«In un anno così particolare ci aspettiamo, da parte dei Comuni, un equilibrio sulla realizzazione delle sagre. Pur rispettando tutte le regole del caso, ci sembrerebbe giusto, quest’anno, contenere al massimo il fenomeno delle sagre, proprio per rispetto dei ristoratori, che hanno avuto un numero di giorni di chiusura importante e che restano uno dei settori più colpiti dalla crisi Covid. Ci sembrerebbe giusto salvaguardare il lavoro di queste imprese che in molti casi rischiano la sopravvivenza» precisa Massimiliano Mei, presidente provinciale Fiepet Confesercenti.

«Anche per questo auspichiamo che non si ripetano le stesse situazioni viste negli anni passati con i giorni di sagra – termina la nota –, che coprono la quasi totalità della stagione estiva».