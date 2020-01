“Una bottega di speziere nella Grosseto del primo Quattrocento”: conferenza al Museo archeologico

Giovedì 30 gennaio, alle 18, nuovo appuntamento legato alla mostra “Oltre il Duomo“.

Al Museo archeologico e d’arte della Maremma, in piazza Baccarini, a Grosseto, Giovanni Roncaglia e Andrea Patacchini accompagneranno il pubblico in un viaggio alla scoperta di “Una bottega di speziere nella Grosseto del primo Quattrocento“. Un’occasione in più per fare luce sulla storia della città nel periodo medioevale.

Per informazioni: tel. 0564.488752; http://maam.comune.grosseto.it; https://www.facebook.com/MuseoArcheologicoEDArteDellaMaremma.

L’evento è a ingresso gratuito.