Sostenibilità, consumo e territorio: se ne parla in una conferenza al Polo universitario

Giovedì 9 gennaio, alle 11, nell’Aula delle Colonne, in via Ginori 43 – ingresso dal Giardino dell’Archeologia – si terrà la prima del ciclo di conferenze organizzate dalla Fondazione Polo universitario grossetano e dall’Università di Siena sul tema della sostenibilità, trattato sotto i profili dell’ambiente, della società e dell’economia.

L’appuntamento, dal titolo “Sostenibilità, consumo e territorio“. vedrà interventi che offriranno l’opportunità di valutare da più punti di vista la gestione del territorio, il ciclo dei rifiuti – in particolare quello della plastica – e la sostenibilità delle nostre azioni.

Dopo il saluto della presidente della Fondazione Polo universitario Gabriella Papponi Morelli, di Gianpiero Joime, membro del Consiglio d’amministrazione della Fondazione e dell’Osservatorio per lo sviluppo sostenibile della Maremma, e dell’assessore all’ambiente del Comune di Grosseto, Simona Petrucci, la professoressa Sonia Carmignani illustrerà le tematiche connesse ai temi dell’evento dal punto di vista della disciplina vigente, con particolare riferimento all’uso e al consumo del territorio, inteso come risorsa non rinnovabile.

L’intervento della professoressa Maura Mordini, del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, ha per titolo “La prospettiva storica: sostenibilità, risorse naturali e territorio nella Maremma medievale”; la professoressa Giuliana Romualdi, avvocato del Foro di Grosseto, docente incaricato del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, tratterà “La Direttiva sul plastic-free: come e quando”, la recente normativa relativa all’uso delle materie plastiche.

Nella stessa giornata si terrà, dalle 18 alle 20, nell’Aula delle Colonne, in via Ginori 43, alla Fondazione Polo universitario grossetano, che con il Museolab partecipa alla mostra diffusa “Oltre il Duomo”, la conferenza “Oltre il Duomo: la Canonica e l’Opera della Cattedrale“; l’approfondimento sulla storia della Cattedrale di Grosseto sarà a cura della professoressa Maura Mordini del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena.