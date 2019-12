“Pirotecnica”: successo per la conferenza organizzata da Comune e Controllo del Vicinato

Si è svolto con successo il primo degli incontri formativi previsti dalla collaborazione tra l’assessorato alla sicurezza del Comune di Grosseto e l’associazione Controllo del Vicinato.

Tanti ragazzi delle scuole grossetane hanno partecipato alla conferenza sul tema: “Pirotecnica – Conoscere il pericolo è garanzia di sicurezza”, nell’aula magna del Polo Universitario di Grosseto, organizzata e promossa dal Comune di Grosseto – Assessorato alla sicurezza, in collaborazione con l’associazione Controllo del Vicinato nazionale Acdv (www.acdv.it), ed il coordinamento provinciale dei gruppi di Controllo del Vicinato di Grosseto.

Alla presenza dell’assessore Fausto Turbanti, il docente Acvd Enzo Musardo ha sapientemente illustrato le importanti tematiche della conferenza ai numerosi alunni ed insegnanti delle scuole grossetane.

La conferenza, prevista nel piano formativo Acdv 2019 “Nuova Grosseto Insieme” di Opificio delle idee per Grosseto, presieduto da Barbara Bonari, è la prima di una nutrita serie di incontri in programma, appositamente pensati e costruiti per il nostro territorio, diretti a promuovere la sicurezza partecipata ed a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della conoscenza e della valorizzazione delle vecchie norme di “buon vicinato” e, quindi, dello sviluppo di queste reti di amicizia tra vicini.

Da sottolineare l’intervento di Marlena Greco Giacolini per Enpa, che ha evidenziato le sofferenze che provocano i botti ed i fuochi pirotecnici negli animali. La Giacolini ha fornito dunque utili indicazioni per prevenire incidenti ed ha invitato calorosamente tutti i ragazzi presenti ad evitare di fare botti e, se questo poi sarà per loro proprio indispensabile, di farlo sempre in sicurezza e mai in presenza di animali.

Erano presenti inoltre gran parte dei coordinatori e dei vice gruppi Cdv che operano sul territorio della nostra provincia: Amiata, San Guglielmo Castiglione della Pescaia, San Niccolò Roccastrada, San Giuliano Gavorrano, Grosseto Chiocciolaia-Cernaia-Squadre basse, Parco diversivo – Pace, centro storico, Rispescia-Alberese, Aurelia Antica-stadio-Gorarella, Barbanella-Verde Maremma, Marina – Principina.

Il prossimo incontro formativo di Acdv a Grosseto sarà nel 2020 e tratterà di allerta meteo e rischio idrogeologico.