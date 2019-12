Giovanni Chelli e Antonio Cappelli al centro di una conferenza degli Amici della Cattedrale

Ieri si è tenuta, nella sede degli Amici della Cattedrale, in via degli Zuavi 6 a Grosseto, la conferenza sul tema “Giovanni Chelli, Antonio Cappelli: due tra i sacerdoti di una Maremma amara, uniti dall’impegno per una crescita culturale della città di Grosseto”.

La conferenza era la prima di un ciclo organizzato dagli Amici della Cattedrale, finalizzato alla valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici.

Ha introdotto Rodolfo Cetoloni, vescovo di Grosseto che, apprezzando l’iniziativa, si è mostrato molto interessato a conoscere l’operato dei due canonici grossetani.

Anna Bonelli, direttrice della biblioteca Chelliana e del Museo archeologico e di arte sacra, ha presentato con dovizia di argomentazioni e ricchezza di notizie la figura e l’operato di Giovanni Chelli, sottolineando il grande lavoro di catalogazione effettuato per la creazione e la manutenzione del fondo antico della biblioteca. Ha inoltre ricordato che al Chelli si deve anche la prima raccolta delle opere museali.

La professoressa Tamara Gigli, studiosa di storia della Maremma, autrice di varie pubblicazioni, tra cui in particolare un saggio su Antonio Cappelli, ha illustrato iniziative ed episodi sul canonico, nuovi ed interessanti, che hanno suscitato stimoli all’approfondimento.

Il presidente degli Amici della Cattedrale, Francesco Donati, concludendo i lavori, ha ricordato al numeroso pubblico intervenuto le prossime conferenze, già programmate per i primi mesi del 2020: “Il Museo diocesano di Grosseto. Strumenti di identità, narrazione della comunità e chiara opportunità nel necessario percorso di valorizzazione del patrimonio culturale della Diocesi” e “L’importanza ed il ruolo delle Fabbricerie nella tutela del patrimonio artistico religioso italiano”.