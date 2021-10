Le antiche tecniche fotografiche spiegate da Gaetano Mendola: conferenza alle Clarisse

Venerdì 22 ottobre è l’ultimo giorno di esposizione per la mostra “Auschwitz, viaggio nella memoria” di Gaetano Mendola al Polo culturale Le Clarisse e per l’occasione l’autore sarà presente per spiegare l’antica tecnica fotografica al platino e palladio, proprio quella utilizzata per la realizzazione delle immagini. L’appuntamento è alle 18 nella sala conferenze della struttura museale, in via Vinzaglio 27 a Grosseto (ingresso libero con Green pass e gratuito, informazioni al numero 0564.488066).

«Per la chiusura della mostra – dichiara Gaetano Mendola, fotografo esperto in tecniche antiche – ho deciso di fare una conferenza dove parlerò del processo di stampa che si vede nel video proiettato nella sala dove sono esposte le opere, visto che in molti ne sono rimasti affascinati e mi hanno fatto molte domande. Spiegherò passo dopo passo come si arriva al risultato: dallo scatto in pellicola alla stampa su carta cotone».

La mostra “Auschwitz, viaggio nella memoria” raccoglie dieci immagini in bianco e nero che raccontano l’orrore del campo di sterminio di Birkenau, accanto al campo di concentramento di Auschwitz, che diventò operativo l’8 ottobre 1941, proprio 70 anni fa.