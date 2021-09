Verso le amministrative: una conferenza per parlare delle opportunità dell’ecobonus

Mercoledì 29 settembre, alle 14, all’Hotel Granduca, a Grosseto, si terrà la conferenza dal titolo “Ecobonus e 110%: quali opportunità“.

Un’iniziativa pensata dall’avvocato Barbara Chelli per sensibilizzare gli operatori del comparto edile alla conoscenza ed all’utilizzo di strumenti il cui intento è offrire una concreta occasione di rilancio del settore in chiave green, così da affrontare la profonda fase di trasformazione e cambiamento come quella attuale in modo consapevole. Interverrà, nell’occasione, l’onorevole Erica Mazzetti, autrice, insieme ad altri parlamentari, del testo legislativo cui i due strumenti fanno riferimento. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà nel pieno rispetto delle normative in materia di Covid-19.

Giovedì 30 settembre, alle 16, al Bar Cristal in via Ombrone 6, a Grosseto, l’avvocato Barbara Chelli e il senatore Roberto Berardi incontreranno membri delle forze armate per parlare di contratti e pensioni per la categoria. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà nel pieno rispetto delle normative in materia di Covid-19.