Congressi Pd, la Conferenza delle donne democratiche: “Maggiore presenze femminili nel partito”

La Conferenza delle donne democratiche della provincia di Grosseto ha deciso di accettare la sfida lanciata dalle dem regionali e dalla segretaria regionale del Partito Democratico, Simona Bonafè: al prossimo congresso del Pd servono più donne.

A seguito di un incontro svoltosi nella sede del Partito Democratico di Castiglione della Pescaia, la portavoce delle dem maremmane, Margherita Ambrogetti Damiani, ha fatto sapere che il ruolo delle donne nel partito grossetano dovrà sempre di più solidificarsi, consentendo all’azione politica di poter contare su una visione plurale, capace veramente di valorizzare le differenze.

L’appuntamento congressuale imminente, nell’opinione delle democratiche, rappresenta l’occasione giusta per coinvolgere tutti i territori in un percorso di crescita e potenziamento necessario e non rimandabile del protagonismo femminile ad ogni livello. Con la ferma determinazione di voler andare oltre ogni tipo di dinamica di parte e nella piena e concreta certezza di poter in questo modo aggiungere valore al dibattito congressuale, le dem grossetane nei prossimi giorni daranno seguito a un percorso esplorativo finalizzato a individuare iscritte disponibili a concorrere alla competizione congressuale.

“Circoli, unioni comunali e coordinamenti territoriali non possono prescindere dalla leadership femminile – fanno sapere le dem –, il momento di agire, come ha correttamente evidenziato la segretaria regionale, è adesso.“

Dalle democratiche, in ultimo, giunge netta la convinzione che il Pd grossetano saprà cogliere al volo questa sfida e si dimostrerà in grado di capitalizzarla, per tutte e tutti.