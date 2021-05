Rievocazione storica: se ne parla nell’ultima conferenza on line di “Aspettando il Balestro”

Il ciclo di conferenze “Aspettando il Balestro” chiude mercoledì 26 maggio, alle 17.30, con l’incontro on line dal titolo “Il corteo della Repubblica fiorentina e del calcio storico. Un caso di studio”, a cura di Gina Berni dell’Università di Firenze. L’incontro potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook “Musei Massa Marittima” al seguente link: https://www.facebook.com/musei.massamarittima

La rievocazione storica è un fenomeno in crescita. Solo negli ultimi venti anni è attestato un incremento del centocinquanta percento degli eventi. Ed è recentemente entrato nell’ottica degli interessi ministeriali in relazione alla salvaguardia del patrimonio culturale italiano.

L’incontro on line di “Aspettando il Balestro” affronterà il tema attraverso il caso di studio del corteo della Repubblica fiorentina e del calcio storico, oggetto di un progetto pilota a livello nazionale, teso all’ideazione ed alla sperimentazione di procedure di salvaguardia tramite il riconoscimento degli elementi che lo compongono come patrimonio culturale materiale e immateriale.

Gina Berni è diplomata in Lettere moderne ad indirizzo storico-artistico all’Università degli Studi di Firenze, dove si è specializzata anche in Storia dell’arte. Studiosa di arti decorative, catalogatrice per l’Istituto centrale del catalogo e della documentazione di Roma, ha collaborato con la pubblica amministrazione per studi e ricerche promosse dalla Soprintendenza e da altri enti pubblici. Il suo ultimo incarico ha previsto la collaborazione con l’Istituto centrale per il patrimonio immateriale di Roma e la Soprintendenza archeologia, belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato, con il progetto di salvaguardia del patrimonio del corteo della Repubblica fiorentina e del calcio storico.

Le conferenze di “Aspettando il Balestro” fanno parte degli “Incontri dal Museo” on line che sono stati promossi dal settore Politiche culturali del Comune di Massa Marittima per parlare di arte, archeologia, storia e di musei.