Le trasformazioni del paesaggio maremmano: se ne parla in una conferenza all’Archivio di Stato

Lunedì 14 marzo, alle 15.30, all’Archivio di Stato di Grosseto, in piazza Socci 3, è in programma la conferenza dal titolo “Le trasformazioni del paesaggio maremmano nelle carte degli archivi grossetani“.

L’iniziativa si svolge in occasione della Giornata nazionale del paesaggio.

La Maremma, famosa per la sua natura incontaminata e selvaggia e da sempre caratterizzata da una spiccata biodiversità, non è stata tuttavia esente dalle trasformazioni apportate dall’uomo, e le tracce dei molteplici interventi si leggono ancora nel paesaggio, un paesaggio spesso definito “di bonifiche”. Qui, come in altre zone d’Italia, è impossibile parlare di territorio senza accennare almeno all’impatto, non solo ambientale, ma anche socio-economico e demografico, che gli interventi di regimentazione delle acque hanno avuto.

Nell’aderire a questa giornata celebrativa l’Archivio di Stato, come già in passato ha fatto, dedicando spazio ed attenzione al tema con conferenze e mostre, intende contribuire offrendo al pubblico un’occasione di valorizzazione di fonti archivistiche, presentando i recenti lavori inediti svolti sugli archivi legati alla bonifica che qui si conservano e allo stesso tempo svolgendo un’importante attività di promozione della cultura del paesaggio.

L’evento sarà introdotto da Eloisa Azzaro, archivista dell’Archivio di Stato di Grosseto, che descriverà anche la documentazione afferente al Genio civile e le vicende che l’hanno interessata. Anna Guarducci, professoressa di Geografia, Geografia storica e Geografia del paesaggio e del patrimonio culturale all’Università di Siena, tratterà del progetto “Archi.Maremma”, di cui l’Archivio di Stato è partner, per la valorizzazione delle fonti d’archivio relative agli interventi di bonifica.

Entrando 3più nel dettaglio, la dottoressa Mara Visonà, vincitrice dell’assegno di ricerca del progetto, presenterà alcuni significativi documenti che il suo lavoro ha consentito di mettere in luce. Chiuderà l’incontro l’architetto Giovanni Fontana Antonelli, fondatore di “Archi.Media Trust” e già funzionario Unesco, che parlerà del lungo e complesso percorso della candidatura del paesaggio di bonifica maremmana per la lista del patrimonio mondiale Unesco, tutt’ora in corso.

Partner

La conferenza è organizzata dall’Archivio di Stato di Grosseto, in collaborazione con:

Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università di Siena

“Archi.Media Trust” Onlus che opera nei settori dello sviluppo e dell’assistenza umanitaria mediante la pianificazione strategica.

Ingresso e prenotazioni

La prenotazione è obbligatoria e potrà essere effettuata fino ad esaurimento dei posti disponibili (massimo 30 persone) entro le ore 12.30 di sabato 12 marzo (tel. 0564.24576, e-mail all’indirizzo as-gr@beniculturali.it), L’avvenuta prenotazione dovrà essere confermata dell’Archivio.

I visitatori dovranno essere muniti di mascherina propria, inoltre all’ingresso sarà effettuata la misurazione della temperatura e verificato il green pass (rafforzato).

Referente: dott. Eloisa Azzaro – Funzionario archivista (eloisa.azzaro@beniculturali.it)