Più di cento anni sul territorio: Confcooperative Toscana premia Banca Tema

Più di cento anni sul territorio, accanto alla comunità, contribuendo al suo sviluppo. Così 13 cooperative sono state premiate da Confcooperative Toscana nel corso dell’assemblea annuale tenuta nei giorni scorsi. A consegnare i riconoscimenti, la presidente Claudia Fiaschi.

“Abbiamo voluto dare il giusto risalto a quell’economia che non disperde valore, che contribuisce a creare uno sviluppo duraturo per il territorio – ha commentato Fiaschi -. Un valore proprio della cooperazione che va tutelato e sostenuto, perché fortemente orientato alla propria comunità. E’ un premio che oggi acquista ancora più significato, in un tempo in cui l’economia effimera ha manifestato con evidenza i suoi limiti e tutte le sue mancanze“.

Le realtà premiate sono: Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa – Credito Cooperativo; Banca di Pescia e Cascina, Credito Cooperativo Soc. Coop.; ChiantiBanca Credito Cooperativo soc. coop.; Banca Di Credito Cooperativo di Pontassieve – Societa’ Cooperativa; Banca Del Valdarno Credito Cooperativo; Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia S.C; ViVal Banca Bcc di Montecatini Terme/Bientina/S.Pietro in Vincio Societa’ Cooperativa; Banca Alta Toscana Credito Cooperativo S.C.; Banca “Terre Etrusche e di Maremma – Credito Cooperativo” – Società Cooperativa – Banca Tema; Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano; Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo Sc; Banca Cras Credito Cooperativo Toscano – Siena; Cooperativa Il Chiodo.