Caro bollette: ecco come richiedere la rateizzazione degli importi

Dopo gli accordi siglati a livello nazionale con i principali fornitori di luce e gas, talvolta anche migliorativi della normativa, Confconsumatori è pronta ad assistere le famiglie alle prese con bollette da capogiro.

Gli interessati possono rivolgersi allo sportello di Grosseto (in via della Prefettura 3; telefono 0564.417849) per avere assistenza sul percorso da seguire per ottenere una rateizzazione degli importi e anche tentare, di volta in volta, soluzioni personalizzate a fronte di gravi disagi economici.

«A questo punto – fanno sapere dall’associazione – Confconsumatori auspica che Arera riveda le proprie decisioni: l’Autorità di regolazione per l’energia, le reti e l’ambiente, infatti, improvvidamente ha attuato, sbagliando, la normativa nazionale, prevedendo il versamento come prima rata del 50% di acconto. Una decisione assolutamente nefasta per i cittadini consumatori».