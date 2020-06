La clinica Dentix resta chiusa e i clienti continuano a pagare

In tanti si stanno rivolgendo agli sportelli di Confconsumatori per ricevere assistenza nei confronti di Dentix Italia srl, catena dentistica molto presente in tutta la Toscana.

«Facendo leva sulla pubblicità e offrendo servizi e prestazioni dentistiche a prezzi accessibili – spiegano da Confconsumatori –, molte persone si erano rivolte alla Dentix per ricevere i trattamenti odontoiatrici. Purtroppo con l’emergenza coronavirus la clinica è stata costretta, come tutte le altre attività analoghe, alla chiusura. Ma oggi, a distanza di settimane dalla riapertura degli studi dentistici, la Dentix non ha ancora riaperto le proprie sedi toscane e (a quanto pare) neppure nel resto d’Italia. Una situazione che ha allarmato molte persone che erano in cura e hanno cercato invano in queste settimane di contattare la società, senza ricevere informazioni certe».

Solo alcuni sono riusciti a chiamare un numero verde, che dà notizie vaghe, mentre le mail inviate ai vari riferimenti sono tornate indietro. «I cittadini che si sono rivolti a Confconsumatori sono molto preoccupati – conferma uno dei legali dell’associazione, l’avvocato Francesca Galloni – perché non hanno alcuna certezza sulla riapertura della sede e soprattutto hanno sottoscritto finanziamenti ingenti in quella struttura per poter pagare le prestazioni sanitarie che sono state interrotte e che non sanno se verranno continuate».

C’è chi ha in corso il pagamento di rate mensili (con addebito bancario o con bollettini postali) dei finanziamenti fatti sottoscrivere direttamente nella sede della clinica dentistica con la Deutsche Banks Easy, Fiditalia e altre società finanziarie, e che ora sono costretti a continuare a pagare le rate – anche da oltre 300 euro al mese – a fronte dell’assoluta incertezza sulla possibilità di poter continuare le cure preventivate.

«La situazione è molto grave – commenta ancora l’avvocato Galloni – perché ovviamente Dentix ha già ricevuto le somme da parte della società finanziaria che le recupera mensilmente dal cliente, che così si trova costretto a pagare senza avere la controprestazione».

Non solo: alcuni anziani hanno riferito di aver versato la somma richiesta con bonifico, in quanto era stato loro riferito che la finanziaria non avrebbe concesso il finanziamento data l’età. Pertanto Confconsumatori ha già inviato le prime lettere di contestazione a Dentix e alla finanziaria, sia per richiedere informazioni certe in merito alla riapertura delle sedi e sia per contestare il fatto che in alcuni casi la documentazione contrattuale non è stata consegnata ai clienti, oppure è carente dei requisiti previsti dalla normativa e dalla contrattualistica vigente, e soprattutto per contestare l’annullamento o l’invalidità del finanziamento e la relativa sospensione, con la restituzione delle somme versate.

I grossetani possono contattare lo sportello provinciale, in via della Prefettura 3 a Grosseto, aperto al pubblico su appuntamento da concordare chiamando tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18, il numero 0564.417849. È sempre possibile anche scrivere a grosseto@confconsumatori.it.