Corrispettivi telematici e scontrino elettronico: incontro di Confcommercio sui nuovi obblighi per le imprese

Dal primo gennaio 2020 anche bar, ristoranti, hotel, negozi di commercio al dettaglio e piccole catene dovranno dotarsi di un registratore di cassa telematico.

In vista di questo ed altri importanti nuovi obblighi per le imprese, Confcommercio organizza per venerdì 6 dicembre, a Grosseto, l’incontro informativo dal titolo “Corrispettivi telematici e scontrino elettronico: cosa c’è da sapere”.

L’incontro si terrà nell’aula magna dell’Istituto tecnico commerciale “Fossombroni” dalle 14.30 alle 17.00 ed è realizzato in collaborazione con la società Seac, dal 1969 leader a livello nazionale nel settore dei servizi contabili, fiscali, lavoro e previdenza.

“L’evento, pensato, rivolto e riservato ai nostri associati – spiegano da Confcommercio Grosseto –, è finalizzato a spiegare alle imprese il nuovo obbligo della memorizzazione e della trasmissione telematica dei corrispettivi che, dal primo gennaio dell’anno nuovo, riguarderà tutte le aziende che emettono scontrini o ricevute fiscali, ovvero tutte le imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio e soggetti assimilati, tranne poche eccezioni“.

L’obiettivo dell’incontro voluto dall’Ascom Confcommercio Grosseto è di “aiutare le aziende del terziario in questo delicato passaggio e di chiarire tutti i dubbi, illustrando sia gli aspetti tecnici e tributari che le misure da adottare per affrontare al meglio e senza difficoltà questo adempimento“.

I posti disponibili sono limitati, pertanto gli interessati sono invitati a prenotarsi quanto prima scrivendo una mail all’indirizzo [email protected]

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi alla sede dell’associazione di categoria, in via della Pace 154 a Grosseto (numero di telefono 0564.470111).

La Confcommercio di Grosseto ringrazia per la preziosa collaborazione la società Seac e il dirigente scolastico dell’Isis Fossombroni di Grosseto, la professoressa Francesca Dini, che ha messo a disposizione l’aula magna dell’Istituto.