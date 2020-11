Negozi aperti anche la domenica in centro: il plauso di Confcommercio

L’Ascom Confcommercio e il Ccn – Centro commerciale naturale comunicano che gli esercizi del centro storico di Grosseto domani (domenica 8 novembre) rimarranno aperti.

Nel pieno rispetto delle normative in vigore, gran parte dei negozi saranno aperti. Quasi tutti nel pomeriggio e qualcuno anche la mattina.

Confcommercio plaude all’iniziativa.

“Bene aver ampliato le giornate di apertura anche alla domenica – commentano da Confcommercio Grosseto –. Complice la bella stagione, crediamo che sia un’ottima occasione per tornare a dare vita al centro storico, per farsi una bella passeggiata all’aria aperta nel nostro ‘salotto buono’, per pranzare nei dehors e nei ristoranti della città che stanno preparando interessanti e diversificati menù domenicali e per fare shopping in tutta sicurezza e tranquillità. Ma soprattutto è arrivato il momento per i cittadini di dimostrare di avere veramente a cuore la salute dell’economia locale. Abbiamo sempre rimarcato che è assolutamente sbagliato rivolgersi ai giganti dell’e-commerce, perché è dimostrato che quasi tutti i prodotti si trovano anche sotto casa, spesso e talvolta migliori. Ma soprattutto comprare nei negozi di vicinato è un atto di responsabilità individuale, è un modo per contribuire fattivamente al salvataggio e alla tenuta dell’intero nostro tessuto economico e mai come in questo drammatico momento questo impegno deve essere considerato da ognuno di noi come una priorità assoluta. Molte attività, per l’effetto della gravissima crisi in corso a causa della pandemia e delle relative restrizioni, rischiano di non superare i prossimi mesi e tanti, troppi lavoratori rimarranno senza un’occupazione. Non dobbiamo permetterlo”.

Anche a Follonica, a Orbetello e in quasi tutti gli altri comuni della provincia tanti commercianti apriranno i loro negozi da questa domenica. Segno che, nonostante le difficoltà, i commercianti vogliono reagire e impegnarsi concretamente.

Confcommercio conclude con un invito: “Approfittiamo del fatto che la Toscana è stata inserita nella zona gialla e che quindi, ovviamente rispettando scrupolosamente le normative di sicurezza, possiamo ancora godere della libertà che in altre regioni purtroppo in questo momento non hanno“.

“Come presidente del Centro commerciale naturale del centro storico di Grosseto – commenta Enrico Collura – sono soddisfatto del senso di coesione che continua a crescere tra i commercianti del centro storico. E questa ennesima iniziativa ne è la prova. Soltanto facendo squadra riusciremo ad affrontare anche questa ulteriore difficile sfida che stiamo vivendo. Mi aspetto che l’amministrazione comunale accolga la richiesta di Ascom Confcommercio e conceda la gratuità di almeno 3 ore di parte dei parcheggi in centro. Sarebbe un importante segno di attenzione”.