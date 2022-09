Elezioni politiche: Confcommercio pronta a incontrare tutti i candidati maremmani

Nei giorni scorsi Confcommercio Grosseto ha ricevuto le richieste di incontro di alcuni candidati del territorio alle prossime elezioni politiche 2022 e con piacere, dunque, nella giornata di ieri (8 settembre) ha organizzato un primo appuntamento del ciclo ‘Confcommercio Incontra’, al quale hanno partecipato il senatore Roberto Berardi, Marco Simiani, Fabrizio Rossi.

“Sottolineando e richiamando la tradizionale neutralità dell’associazione di categoria nei riguardi della politica locale e nazionale, neutralità ed equidistanza che si conferma anche per il prossimo momento elettorale e per quelli che dovessero presentarsi in futuro, Confcommercio Grosseto ribadisce la propria totale disponibilità a organizzare identici momenti di incontro anche con gli altri candidati nel collegio di riferimento, se dagli stessi ritenuto di interesse – si legge in una nota dell’associazione -. Confcommercio Grosseto, infatti, è un’associazione aperta all’ascolto di tutte le istanze che concorrono allo sviluppo del territorio e del Paese senza alcuna posizione precostituita”.