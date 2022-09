“Confcommercio incontra”: primo confronto tra i candidati maremmani alle politiche – VIDEO

In vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre e parallelamente all’evento romano “Confcommercio Incontra“, iniziato ieri nella sede di piazza Belli con i leader di alcuni partiti nazionali, Confcommercio Grosseto ha “aperto le porte” alla politica, dando vita ad un primo confronto con i candidati della provincia che hanno fatto specifica richiesta all’associazione.

E’ così che il presidente Giulio Gennari, il direttore Gabriella Orlando e il consiglio direttivo dell’associazione più rappresentativa del terziario maremmano, hanno incontrato il senatore Roberto Berardi, Marco Simiani e Fabrizio Rossi, candidati alla Camera dei Deputati rispettivamente per Forza Italia, Pd e Fratelli d’Italia.

Ai tre politici il presidente Gennari ha consegnato il documento elaborato dalla Confcommercio “Le ragioni delle imprese, la responsabilità della politica. Le proposte del terziario per la prossima legislatura”, attraverso il quale si sono rappresentate le istanze della categoria.

Sul tavolo sono stati posti i temi più sentiti dalle imprese locali e le urgenze da affrontare, come il “caro bollette”, il futuro delle concessioni balneari, la riforma del commercio e il Corridoio tirrenico, oltre ai temi nazionali, come la riduzione del cuneo fiscale e la revisione del reddito di cittadinanza.

“Torniamo a rappresentare le esigenze e le aspettative dei settori economici del commercio e dei pubblici esercizi – afferma Giulio Gennari, presidente di Confcommercio di Grosseto –, del turismo e della cultura, dei trasporti e della logistica, dei servizi alle persone ed alle imprese, ossia di quel terziario di mercato in cui operano imprese, lavoratori autonomi e professionisti, che concorrono in maniera determinante alla formazione del Pil e dell’occupazione del nostro Paese. Nel tempo di una pandemia ancora non conclusa e del ritorno di un teatro di guerra in Europa, nel tempo delle sfide epocali della transizione energetica e della transizione digitale, intendiamo promuovere un confronto esigente con la politica sulle risposte necessarie per rispondere alle crisi e per rafforzare, attraverso buone riforme e buoni investimenti ed a partire dal Pnrr, la produttività complessiva del sistema Paese”.

Tra i punti salienti del documento consegnato ai candidati, anche la richiesta di un tetto europeo al prezzo del gas, una revisione delle regole nella formazione del prezzo dell’energia elettrica e la riforma dell’Irpef.

“Abbiamo bisogno di misure immediate – conclude Gennari -, come ad esempio chiediamo di aumentare il credito d’imposta e di renderlo fruibile anche alle piccole imprese che non sono propriamente ‘energivore’, ma anche una lunga rateizzazione delle bollette, innalzare fino al 90% la copertura offerta dal fondo di garanzia per supportare le esigenze di liquidità e proseguire con la riduzione della accise sui carburanti”.

Confcommercio Grosseto ringrazia i candidati Berardi, Simiani e Rossi per il confronto e resta disponibile ad ospitare anche gli altri candidati del territorio.