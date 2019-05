Commercio, stagionali, gaming hall: Confcommercio fa il punto sulle novità contrattuali

Molte novità in materia di contratti di lavoro. Confcommercio Grosseto rende noto che è stato sottoscritto il rinnovo dell’accordo nazionale di lavoro per i dipendenti delle gaming hall, le sale specializzate per l’offerta del Bingo e degli altri giochi pubblici regolamentati.

L’accordo, che costituisce una parte speciale del più ampio Ccnl del settore dei pubblici esercizi dell’8 febbraio 2018, è stato firmato dalla Fipe – Federazione italiana pubblici esercizi, in rappresentanza delle più importanti società del settore, e da Filcmas Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs in rappresentanza dei lavoratori.

Il settore delle gaming hall conta oltre 200 sale da gioco in Italia e per un insieme di lavoratori superiore ad 8.000 unità.

“Volte a favorire una migliore organizzazione e qualificazione del lavoro nei luoghi specializzati, le innovazioni previste dal contratto – dichiarano da Fipe – consentiranno una professionalizzazione dell’offerta capace di garantire sia la legalità che la realizzazione di condizioni di tutela di tutti i cittadini in un settore sensibile come questo“.

Sempre in materia di contratti di lavoro, Confcommercio Grosseto comunica che l’associazione ha sottoscritto a livello nazionale un altro importante accordo, unitamente alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del terziario, distribuzione e servizi, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs Uil, nonché Ugl Terziario, che sposta al 31 dicembre 2019 la scadenza del Ccnl, così da riallineare tutte le diverse previsioni contrattuali attualmente esistenti nel settore e garantire alle imprese che applicano il Ccnl Confcommercio condizioni di concorrenza uniformi.

“Prosegue pertanto – continua la nota – l’attività di sostegno alla contrattazione portata avanti da Confcommercio, dopo l’importante sottoscrizione dell’intesa del 17 aprile sulla stagionalità, che consente alle imprese di procedere alle assunzioni per l’imminente stagione estiva, senza gli stringenti vincoli del Decreto Dignità“.

Per maggiori informazioni su tutte le novità contrattuali, è possibile contattare Stefania Fasano, responsabile dell’Area lavoro e relazioni sindacali della Confcommercio Grosseto, al numero 0564.470241.